Zara Larsson ber om ursäkt för inlägg om Hamas-terrorn

Den svenska popartisten Zara Larsson ber nu om ursäkt för ett tidigare Instagram-inlägg där hon jämförde Hamas terrorangrepp mot Israel med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland. ”Det var dåligt formulerat och tanklöst postat och för det ber jag om ursäkt” skriver Larsson i ett nytt inlägg på Instagram.

Den svenska popartisten Zara Larsson publicerade på söndagen i förra veckan ett inlägg på Instagram till stöd för Palestina, där hon jämförde Hamas terrorattack mot Israel med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland.

”Oh so it’s stand with Ukriane when Russia invades but not Palesti-” skrev Larsson i inlägget, som publicerades som en Instagram Story, ett format som inte kan ta emot kommentarer och försvinner från plattformen efter en tid.

Det var inte första gången Larsson tog ställning mot Israel. ”Vi måste stå upp för judar i hela världen som utsätts för antisemitiskt våld och hot, men vi måste också ställa till svars en stat som upprätthåller apartheid och DÖDAR civila, finansierat av amerikanska dollar”, skrev Larsson i ett Instagram Story inlägg år 2021, med hashtaggen ”#freepalestine”.

Zara Larsson har haft ett sponsor-samarbete med hudvårdsföretaget ACO, och på tisdagen stod det klart att företaget avslutat samarbetet med artisten. Enligt ACO avslutades samarbetet innan Zara Larsson publicerade sitt inlägg till stöd för Palestina.

”ACO och Zara Larsson har inte längre ett pågående samarbete. Vårt tidigare avtal gick ut i mitten av förra veckan och vi har inte fört några diskussioner om en förlängning” skrev ACO till Nyheter Idag på tisdagen.

Nu ber Zara Larsson om ursäkt för sitt tidigare uttalande i ett nytt inlägg på Instagram Stories. I det engelskspråkiga inlägget skriver Larsson att hennes tidigare inlägg ”om kriget” har fått ”giltig kritik som tror jag stöder terrorism”, vilket hon menar att hon ”aldrig har gjort och aldrig kommer göra.”

Hon erkänner emellertid att hennes inlägg var ”dåligt formulerat och tanklöst postat och för det ber jag om ursäkt”.

Larsson menar även att hennes ”historia visar var jag står”, det vill säga att ”stödjer och står med alla oskyldiga civila som förtjänar frihet och säkerhet”.

