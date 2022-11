89 procent dödade män – FN: ”Sluta angripa kvinnor”

Trots att 89 procent av de journalister som dödades under 2021 var män går FN:s organ för kvinnors rättigheter ut med en kampanj om att ”sluta angripa kvinnor”. Detta för att andelen kvinnliga journalister som dödades ökade från 6 procent år 2020. FN:s utspel får emellertid hård kritik.

Av de journalister som dödades under 2021 var 11 procent kvinnor. Det är en ökning med 5 procentenheter från 2020, då bara 6 procent av de dödade journalisterna kvar kvinnor.

Nu går UN Women, som är FN:s organ för kvinnors rättigheter, ut och kräver att de som dödar journalister slutar ”angripa kvinnor”.

Detta trots att en rejäl majoritet på 89 procent av de journalister som dödats under 2021 var män. Det totala antalet dödade journalister minskade dessutom från 50 år 2020 till 46 år 2021 enligt Statista.

Of all journalists killed in 2021, 11% were women. In 2020, this was 6%. (Source: @UNESCO)

On the International Day to #EndImpunity for Crimes against Journalists, let us say out loud:

𝐒𝐓𝐎𝐏

𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆

𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍

𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒#ProtectJournalists pic.twitter.com/FTeCmSYgIJ

— UN Women (@UN_Women) November 2, 2022