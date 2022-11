Apple hotar censurera Twitter – sågas av DeSantis: ”Kommunistkinas vasall”

Apple hotar Twitter med att ta bort appen från deras App Store. Det meddelar Twitterägaren Elon Musk som även uppger att Apple har dragit ned deras annonsering på plattformen. Ron DeSantis, som av många tippas bli Republikanernas presidentkandidat 2024, kräver nu svar från teknikjätten.

– De använder deras auktoritet för att skydda CCP (kinesiska kommunistpartiet), medan de också försöker begränsa yttrandefriheten här i USA, säger DeSantis till Fox News.



Enligt Musk har Apple inte gett någon förklaring till varför de skulle ta bort Twitter från deras distributionsplattform.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022