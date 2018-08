En Arg Blatte Talar: ”Centerpartiet ser invandrare som husdjur”

Annie Lööf leder ett parti som genomsyras av en falsk humanism. Där man ser mellan fingrarna med islamister och samtidigt säger sig stå för allas lika värde. Men där drivkraften bakom att ha en hög invandring är att få till en lönedumpning och att slå sönder det svenska välfärdssamhället, skriver En Arg Blatte Talar.

Är det inte märkligt hur Centerpartiet konstant attackerar SD för deras smutsiga historia, när Centern sitter på det mest rasistiska partiprogram som förekommit i svenska riksdagen?

Det tidigare Bondeförbundet hade följande inskrivet: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

Med ”icke önskvärda främlingar” syftar man alltså på judiska flyktingar under Hitlers terrorvälde. Det före detta partiöverhuvudet KG Westman, som var justitieminister 1936-43, var öppet antisemit. Han bär ansvar för att Sverige till stor utsträckning höll judarna borta under andra världskriget. Under krigsåren var han även ansvarig för censur av tidningar som skrev misshagligt om Hitler.

Annie Lööf älskar att anklaga SD för rasism, men hennes parti har färre invandrarpolitiker än Sverigedemokraterna. Flera av dom vittnar till Aftonbladet hur ”vi är välkomna så länge vi inte utmanar om makten.”

Och ”partiet vill ha oss invandrare som prydnader. Ingenting annat.”

Det bör därför inte förvåna någon att Centerpartiet bär ansvaret för att Sverige fick sin första shariadomstol. Källa inom partiet uppger att man var medveten om Ebtisam Aldebes islamistiska värderingar, men ändå satte henne på riksdagslistan för att fylla mångfaldskvoten:

”De visste exakt vem hon var och vilka åsikter hon hade, men ändå kom hon upp på riksdagslistan. Jag pratade med valberedningen specifikt om det här, men de hade inget annat namn. Att de säger nu att de inte visste är skitsnack.”

”De hade fått kritik i medierna för att de inte hade så många med invandrarbakgrund. Det var någon sorts panik. Då togs diskussionen kring Ebtisam.”

Ändå låtsas Annie Lööf att hon inte visste det här. Men mångfaldspaniken bekräftas av före detta centerpolitikern Tommy Deogan: ”Vi vågar inte ens åka dit (utanförskapsområden) och hänga upp våra affischer och prata om problemen. Det kan inte jag stå upp för.” Till Aftonbladet berättar han även hur han kände sig som en exotisk prydnad, snarare än människa.

Detta förklarar inte bara varför man tar in islamister, men även kriminella invandrare. Som den här våldsdömda riksdagskandidaten. Eller den här dömda företagaren som vägrat betala ut lön till sin personal. Hade något annat parti kommit undan med att ha kriminella på sina riksdagslistor? Hur hade mediebevakningen sett ut om detsamma gällde SD?

Till och med Ilan Sadé, en vit man, berättade för mig hur han fick agera invandraralibi för Centerpartiet. Hans analys var att man ville bevisa att man minsann inte är rasistiska, vilket öppnade upp för att man inte granskade idéerna som nya personer förde med sig till partiet.

Så det förvånar mig inte när en homofobisk representant för Muslimska Brödraskapet ger sitt fulla stöd till Centerpartiet. Han ser dem som ”ett troligt alternativ för muslimer”. Vilket såklart egentligen åsyftar fundamentalister. Vanliga muslimer känner nog sig mer bekväma i SD, då det bara var muslimer och SD som protesterade byggandet av salafist-moskén i Karlstad.

Notera även hur Annie Lööf kallar sig feminist, samtidigt som hon medverkat till att Sverige har större könsobalans än Kina och Indien. Vilket, enligt forskare, leder till mer våld mot kvinnor, mer trafficking när man har svårt att hitta partner, och större kriminalitet överlag när rotlösa män flockas i gäng.

Centerpartiet har gjort sig kända för att värna landsbygden, trots att de nu gått ut med att svenska bönder ska förintas. För att, jag citerar, ”Det finns inget egetvärde i att ha just svenskt jordbruk.”

Annie Lööf tycker Sverige genomsyras av strukturell rasism, att man lätt kan acceptera 30 miljoner invandrare, och att Stefan Löfven måste sitta kvar vid makten till alla pris för att undvika regeringskris.

Man kan verkligen fråga sig vem det är detta parti tilltalar?

Hur kommer det sig att Moderaterna hellre samarbetar med C än SD? Försöker verkligen Hanif Bali lura människor att M skulle kunna stänga gränsen genom att samarbeta med C?

Med tanke på att Annie Lööf mycket väl kan bli Sveriges nästa statsminister, har hon verkligen undgått rättfärdig granskning av media. Det är precis därför jag gjorde min egen videogranskning av partiet. C:s historia av lögner, hyckleri och rasismen av låga förväntningar är anmärkningsvärd. Inget annat parti står ut med sin själlöshet och utnyttjande av rasifierade personer för att bedriva globalistpolitik.

Det är lustigt hur ett parti som värnar ”allas lika värde” vill ställa svenska arbetare mot nyanlända. Centerpartiet vill ha lönedumpning för att handskas med invandrares anormalt höga arbetslöshet. Men problemet är inte höga ingångslöner.

Problemet är att de som är arbetslösa saknar kompetensnivån som krävs för att kunna ta dom lediga jobb som erbjuds. Det är ju så det blir när man massimporterar folk från tredje världen, där man ofta inte utbildar sig vidare än högstadienivå. Den nya arbetskraften som importerats passar inte svenska marknaden, det är därför vi ser brist på arbetskraft trots rekordinvandring, och det här mönstret kvarstår tvärs över länder.