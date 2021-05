Eskalerande konflikt mellan Israel och Hamas – bombregn över Tel Aviv

ISRAEL En konflikt har de senaste dagarna eskalerat mellan Israel och terrororganisationen Hamas. Hamas har under veckan skjutit över 1 500 raketer mot israeliska städer, däribland Tel Aviv. Israel har i sin tur svarat med bombräder över Gazaremsan.

Tidigt på torsdagen slog flera raketer ner över Tel Aviv och södra Israel, rapporterar Expressen. Raketerna avfyrades av terrororganisationen Hamas och är en del av en pågående konflikt mellan parterna som den senaste tiden har eskalerat.

Enligt BBC har raketattackerna från militanta grupper i Gaza ledda av Hamas pågått sedan måndagskvällen. Den israeliska militären uppgav på torsdagsmorgonen att omkring 1 500 raketer avfyrats från Gaza mot israeliska städer. Israel har svarat på attackerna med bombräder mot Gaza.

I attackerna ska åtminstone 67 personer i Gaza och sju personer i Israel ha mist sina liv. Även barn ska ha omkommit på bägge sidor.

Enligt uppgifter från den israeliska militären ska flera ledare för Hamas ha dödats i bombattackerna mot Gaza.

Här är bilder från missilattackerna mot Tel Aviv under tisdagen:

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

The skies of Tel Aviv tonight as the Iron Dome missiles are shot into the sky to blowup the incoming rockets from Gaza. Just surreal. pic.twitter.com/zXgAaU5tF6 — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) May 11, 2021

På grund av tekniska problem med det israeliska missilskyddssystemet Iron Dome under tisdagen slog några av Hamas raketer ned i landet, rapporterar Times of Israel. Det ska ha resulterat i två kvinnors död, enligt Aftonbladet.

Här är bilder från en bomb som slog ner i Tel Aviv-förorten Holon.

MOment of the explosion in Holon pic.twitter.com/7zh7A004En — The Israel Link (@TheIsraelink) May 11, 2021

Bilder finns även från en israelisk bombräd över Gazaremsan där höghuset Shorouk Tower kollapsar.

A close shot of IDF airstrikes earlier today against the Shorouk Tower. #Gaza #Israel pic.twitter.com/U65YQ8oliW — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 13, 2021

Konflikten mellan Israel och Hamas har eskalerat efter oroligheter i östra Jerusalem den senaste tiden.

Ett av startskotten var när ett antal palestinska familjer i området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem blev vräkta efter ett domslut i israelisk domstol. Dispyten har gått vidare till landets högsta domstol som på måndagen valde att skjuta upp förhandlingar i frågan på grund av oroligheterna i landet, rapporterar Times of Israel.

Efter boendedispyten har flertalet våldsamma konfrontationer skett mellan judiska och arabiska grupperingar i staden. Våldsamheterna kulminerade i en sammandrabbning vid en plats i staden som är helig för både judar och muslimer, rapporterar BBC.

Våldsamheter skedde även i andra israeliska städer och totalt ska fler än 374 personer ha arresterats och 36 poliser ha skadats i samband med oroligheterna, enligt BBC som hänvisar till uppgifter från den israeliska polisen.

– Inget kan berättiga att en arabisk pöbel angriper judar, och inget kan berättiga att en judisk pöbel angriper araber, sade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu angående den senaste tidens våldsamheter. Detta enligt BBC som i sin tur hänvisar till Times of Israel.

I kölvattnet av raketattackerna från Hamas överväger nu israelisk militär en markinvasion av Gazaremsan, rapporterar Jerusalem Post. Enligt tidningen kommer sådana planer att presenteras till ledningen inom det israeliska försvaret under torsdagen.

