Fiasko för klimataktion – limmar fast sig på löstagbart räcke

Planen var enkel: limma fast sig på dirigentens podium och därmed störa Beethoven-konserten i Hamburg. Men det visade sig att det räcke där aktivisterna limmade fast sig var löstagbart, och vakterna kunde därmed slänga ut aktivisterna tillsammans med räcket till publikens jubel.

Den tyska aktivistgruppen Letze Generation – ”den sista generationen” – genomförde en aktion mot en Beethoven-konsert i Hamburg på onsdagen. När orkestern skulle inleda konserten klev två aktivister upp på scenen och limmade fast sig själva på dirigentens podium.

Men aktivisterna gjorde ett misstag. Det visade sig nämligen att det räcke där de limmat fast sig var löstagbart. Därmed kunde vakter enkelt leda ut aktivisterna som fortfarande var fastlimmade vid räcket – till publikens skratt, jubel och applåder.

Two climate extremists who glued themselves to a portable (!) conductor's podium at Hamburg's Elbphilharmonie to disrupt a concert. A video is now available showing how short work was made of the extremists: Very nice, such people understand the language., pic.twitter.com/5ITJbgNiMz

— ਟੋਮੈ ਬਾਆ 🇵🇬 (@aMePrGQX3dSE6TX) November 25, 2022