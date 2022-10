Limmar fast sig på golvet i bilmuseum – vill ha potta och mat

Aktivistgruppen Scientist Rebellion bröt sig in på Wolksvagens bilmuseum i Wolfsburg och limmade fast sig på golvet, med krav på bland annat att biljätten ska stödja ett förslag på att begränsa hastigheten till 100 km/h på alla tyska motorvägar. Men efter bara två timmar började gruppen klaga på att de inte fått någon potta, och nästa dag på att el och värme stängts av och att de inte fått någon mat.

– De har inte velat uppmuntra vår demonstration, klagar gruppens talesperson, som fick avbryta aktionen när hans fastlimmade hand svullnade upp.

På onsdagen bröt sig nio aktivister från gruppen Scientist Rebellion in på Autostadt, ett bilmuseum som ligger mittemot Volkswagens huvudfabrik Wolfsburg, och limmade fast sig själva på golvet, rapporterar Daily Mail.

Gianluca Grimalda, socialpsykologisk researcher och experimentell ekonom vid Institute for World Economy i Kiel, offentliggjorde gruppens aktion med en film publicerad på Twitter där han filmade sig själv med en hand fastlimmad till golvet bredvid en utställd bil.

– Volkswagen är den största biltillverkaren i Europa och den näst största i världen. Transportsektorn har ett stort ansvar i klimatnödläget, säger Grimalda på filmen.

Läs även: Här rensar trafikanter vägen från klimataktivister

Gruppen krävde bland annat att Volkswagen offentligt ska stödja ett förslag om en hastighetsgräns på 100 km/h på alla tyska motorvägar, och att Volkswagen ska efterskänka alla fordringar bolaget genom olika värdepapper har på länder som drabbas av klimatförändringar.

Efter två timmars demonstration publicerade Grimaldi ett nytt inlägg på Twitter där han klagade på att Volkswagen inte försett aktivisterna med en skål för sina toalettbehov, att värmen stängts av och att aktivisternas sympatisörer inte tillåtits ta sig in i lokalen.

Nästa dag hade Grimalde fler klagomål som han framförde i en ny film på Twitter.

– Igår sade muséets chef att de ville stödja vår rätt att demonstrera, men på morgonen märkte vi att elektriciteten stängts av, värmen har stängts av, maten kom inte. Igår gav de oss lite pizza, idag ingenting, säger Grimalda.

– Jag bad om att få se sjukvårdare och blev tvungen att insistera, de ville inte låta en läkare komma hit. Det är den behandling vi har fått, så de har inte velat uppmuntra vår demonstration, fortsätter han.

These are our demands to the Volkswagen CEO, adapted from our general demands. (1) support introduction of speed limits on German motorways; (2) condone bonds held by @VW from Global South; (3) declare infeasibility of 1.5 goal 6/ pic.twitter.com/LaPLFFiI4I — gianluca grimalda (@GGrimalda) October 20, 2022

Läs även: Skåpbil plöjer rakt igenom klimataktivister

Skälet till att Grimalda ville träffa läkare var att hans fastklistrade hand börjat svullna upp. Efter läkerbesöket meddelade Grimalda att han avbryter aktionen för att åka till sjukhus på läkarens inrådan.

När Grimaldi fått hjälp att ta sig loss från golvet greps han av polis, som senare grep även de övriga aktivisterna och flera av deras supporters. 15 personer ska ha gripits enligt aktivisterna.

Flera Twitteranvändare hånar Grimalda och övriga aktivister. ”Låter som ni är lika bra att planera som ni är på vetenskap” skriver Chris McKeever.

Sounds like you’re as good at planning as you are at science. — Chris McKeever 🇺🇸 (@TheRealMcKeever) October 20, 2022

”Jag är en seriös forskare som protesterar mot fossila bränslen. Sätt nu på gasvärmen och ge mig min potta” skriver Berty.

"I'm a serious scientist protesting against fossil fuels. Now turn the gas heating on and bring me my potty" — Berty🍌 (@bertybollocks) October 20, 2022

Under den senaste tiden har klimataktivister genomfört flera uppmärksammade aktioner i Storbritannien och Europa. Bland annat har delar av London och Rom lamslagits av vägblockader, och aktivister har kastat tomatsoppa på en Van Gogh-målning på National Gallery i London.

Läs även: Klimataktivister stormar scenen – då tänker Körberg på fitta