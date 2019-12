Gab stödjer antisemitisk aktivist som trakasserar Ben Shapiro

Det sociala mediet Gab, som lanserades som ett socialt medium för yttrandefrihet, har tagit ställning för den högerradikala antisemiten Nick Fuentes från Gabs officiella Twitterkonto.

Detta med anledning av en konflikt mellan Fuentes och den konservativa krönikören och poddaren Ben Shapiro, där Fuentes med sina anhängare trakasserat Shapiro, som är praktiserande jude, när han promenerade med sin familj.

Here's Nick Fuentes confronting Ben Shapiro who's walking with family, including his kids. Ben ignores him and walks off while Nick cries about "free speech." pic.twitter.com/f6CX42bTUf

Nick Fuentes är mannen bakom alt-right-gruppen ”Groyper army”, som bedriver ett kulturkrig mot vad man ser som ”falska” konservativa, det vill säga konservativa som är positiva till Israel och toleranta mot homosexuella.

Från det officiella Gab-kontot på Twitter – som oftast rattas av grundaren Andrew Torba – har det postats en video med Fuentes och smutskastning av Shapiro.

Would be a real shame if people watched this video and learned about the boogieman Ben Shapiro and the beltway elites who conserve absolutely nothing are so afraid of: https://t.co/4J7Gb0QGnU

— Gab (@getongab) December 21, 2019