Greta Thunberg bortförd av tysk polis efter klimatkravaller

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg fördes bort från en pågående demonstration i Lützerath i Tyskland av polisen på söndagen, uppger Bild. Tidningen publicerar bilder som visar hur en skrattande Thunberg sitter på marken mellan två poliser, som sedan lyfter upp och för bort henne.

Thunberg var bara en av tusentals klimatdemonstranter som ockuperade Lützerath i protest mot en planerad kolgruva i samhället under helgen. Enligt polisen ska 15 000 demonstranter ha varit på plats, enligt arrangörerna var antalet hela 35 000.

Thunberg har ännu inte kommenterat händelsen.

Läs även: Greta Thunberg stämmer Sverige för bristande klimatpolitik

På lördagen skadades över 70 tyska poliser i sammandrabbningar med klimataktivster, som bland annat barrikaderat sig i trähus som byggts på platsen. Många av poliserna skadades emellertid av andra skäl än våld från demonstranterna, uppger Bild.

Bland annat ska flera poliser ha skadats när de fastnade i gyttjan på platsen, vilket filmer bekräftar.

You may be *cool* but are you *monk pushing over the cops* cool???#Lutzerath #antireport #SocialistSundaypic.twitter.com/7XzptIt9Gv

— GhostofDurruti (@DurrutiRising) January 15, 2023