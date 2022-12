Här dissar Greta influencerns penis

I ett inlägg på Twitter riktat till Greta Thunberg skryter den kontroversielle brittisk-amerikanske influencern och tidigare kickboxaren Andrew Tate om sina bilar och hur mycket avgaser de släpper ut. Klimataktivisten svarar då med en diss riktad mot Tates mellangärde. ”Mejla mig på [email protected]”, skriver Thunberg tillbaka.

Ordväxlingen började med att Andrew Tate taggade Thunberg i ett inlägg där han redogör för sin bilsamling, som enligt honom består av 33 bilar.

”Vänligen ge din mejladress så jag kan skicka en komplett lista över min bilsamling och deras respektive enorma utsläpp”, skriver Tate i inlägget.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

This is just the start.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

Greta Thunberg svarar då att hon gärna blir upplyst och ger en mejladress till influencern.

”Mejla mig på [email protected]”, skriver hon tillbaka.

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg

För dissen får Greta Thunberg stora applåder på Twitter. Också av personer som inte vanligtvis tillhör hennes största supportrar.

Ironically, this burn is so big I’m worried about it’s carbon emissions

I learned today that I’ll never pick on Greta Thunberg on Twitter.

I ett svar till Greta Thunberg försöker Tate att vända på steken och få det till att hon just erkände att det är hon som har en liten penis. Detta i en video där han återigen upplyser om sina bilars enorma utsläpp.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022