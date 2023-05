Här plöjer bilen genom grupp migranter – åtta döda i misstänkt attack

Chockerande filmklipp visar hur offer flyger som trasdockor när en bil plöjer in i en grupp migranter i Brownsville, Texas, och hur de sedan ligger döda, lemlästade och skadade i vad som beskrivs som en avsiktlig attack. En man med latinamerikansk bakgrund har gripits som misstänkt för dådet.

Åtta personer har dödats och nio har skadats efter att en bil plöjde igenom en grupp människor vid en bushållplats utanför ett härgärge för migranter i gränsstaden Brownsville, Texas, rapporterar New York Post.

En grupp migranter från framförallt Venezuela hade samlats vid bushållplatsen omkring 08:30 på söndag morgon när en Range Rover SUV plötsligt körde rakt in i dem, i vad som liknade en medveten attack. Föraren, som gripits av polis, beskrivs som en lokalbo med latinamerikanskt påbrå.

– Det var helt plötsligt. Först körde en kvinna förbi och sa åt oss att lämna området. Vi började lämna, och då kom den andra förare och pekade på oss, svor, kallade oss saker som ’motherfuckers’ och andra saker jag inte förstod. Sen kom han körande, han stampade på gasen. Full fart, han passerade mig, säger Luis Herrera, migrant från Venezuela, till New York Post.

En övervakningsfilm som spridits på sociala medier visar när bilen i hög hastighet plöjer rakt igenom gruppen, som flyger åt alla håll.

WARNING! GRAPHIC!

Brownsville, Texas: Surveillance Video from CCTV Camera shows the moment a group of migrants are struck and run over by an SUV while waiting at the bus stop.

Seven people are dead in Brownsville, Texas, after a car ran into pedestrians Sunday morning. pic.twitter.com/6hUbOytTla

— Anny Oakley (@anny25717503) May 7, 2023