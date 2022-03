Här skälls Trudeau ut i EU-parlamentet

När Kanadas premiärminister Justin Trudeau besökte EU-parlamentet och talade med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fick han en rejäl utskällning av AfD:s parlamentsledamot Christine Anderson, som bland annat kallade Trudeau för ”en skam för demokratin”.

På onsdagen besökte Kanadas premiärminister Justin Trudeau EU-parlamentet, och fördömde i ett tal för parlamentet Rysslands invasion av Ukraina.

– Vladimir Putin har brutit mot den internationella lagens mest grundläggande regler. Och nu dödar han oskyldiga civila genom att bomba sjukhus och bostadsområden. Detta flagranta åsidosättande av lagen och mänskligt liv utgör ett enormt hot mot Europa och världen, sade Trudeau.

– Kanada, EU, och alla våra partners och allierade står inför ett avgörande ögonblick. Vi kan inte misslyckas. Vi måste möta detta ögonblick. Putin trodde demokratin var svag. Han trodde han kunde försvaga EU och NATO. Men han räknade fel. NATO och EU är nu mer bestämda och förenade än någonsin, fortsatte Trudeau.

Trudeau har fått hård kritik på hemmaplan för hur han hanterat Covid-pandemin, med kraftiga lockdown-åtgärder och krav på vaccinbevis. Men också hur han hanterat protester mot sin Covid-politik, som att frysa bankkonton som misstänks stödja protesterna.

Läs även: Trudeau inför undantagslagar – ska stoppa pengar till ”frihetskonvojen”

Christine Anderson, EU-parlamentariker för det högerradikala tyska partiet AfD, passade därför på att ge Trudeau en rejäl utskällning i parlamentet.

– En premiärminister som öppet beundrar den kinesiska diktaturen, som trampar på grundläggande demokratiska rättigheter genom att förfölja och kriminalisera sina egna medborgare som terrorister, bara för att de vågade stå upp mot hans perverterade uppfattning om demokrati, borde inte tillåtas att tala i denna församling överhuvudtaget, säger Anderson.

– Mr Trudeau, du är en skam för demokratin, snälla bespara oss din närvaro, avslutar hon.

🇨🇦🇬🇧|Yesterday, Canada's Prime Minister @JustinTrudeau visited the #EU Parliament to give a speech. I took the opportunity to give him an appropriate "welcome" there. Short, concise and right hitting the bull's eye! #ID pic.twitter.com/qpcQyGTixQ

— Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) March 24, 2022