Hård kritik mot Biden: ”Ger grönt ljus till Putin”

USA:s president Joe Biden får hård kritik för de oklara besked som lämnades under onsdagens pressträff om Ukraina. Under pressträffen antydde Biden att Nato är splittrat och kan komma att acceptera ”mindre intrång” i Ukraina.

– Det är en sak om det är ett mindre intrång och det slutar med att vi måste bråka om vad vi ska göra och inte göra. Men om de faktiskt gör vad de är kapabla att göra med de styrkor som samlats vid gränsen, det kommer bli en katastrof för Ryssland om de invaderar Ukraina ytterligare, sade Biden.

När Biden fick frågan om vad han menade med ”ett mindre intrång” svarade han att gränsen går vid att ryska styrkor går över gränsen och dödar ukrainsk militär. Men sedan upprepade Biden att Nato är splittrat.

– Det beror på vad han (Putin) gör, i vilken mån vi får fullständig enhet i Nato. Det är väldigt viktigt att vi håller alla i Nato samspelta. Det är vad jag ägnar mycket tid åt, och det finns skillnader, sade han och fortsatte:

– Det finns skillnader i Nato när det gäller vad länderna är villiga att göra, beroende på vad som händer.

Bidens uttalanden får hård kritik. En ukrainsk tjänsteman säger till CNN att blev ”chockerad över att USA:s president Boden gör skillnad mellan intrång och invasion” och antyder att ett mindre intrång inte skulle leda till sanktioner.

– Det här ger grönt ljus till Putin att gå in i Ukraina när han vill, säger tjänstemannen.

På Twitter var kritiken hård mot presidentens uttalanden.

Biden just told Putin a “minor incursion” into Ukraine is basically ok. What kind of answer was that? No incursion is ok. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 19, 2022

Biden just appeared to okay a "minor" Russian incursion of Ukraine. So, invasion of an independent neighbor nation is bad. An incursion is OK with this president. https://t.co/FWKhtgWSw9 — Andrew Malcolm (@AHMalcolm) January 19, 2022

Biden saying that we might not respond disproportionately to a "minor incursion" by Putinin Ukraine is the worst foreign policy blunder since…Biden surrendered Afghanistan to the Taliban and got 13 Americans killed and left hundreds more behind. So yeah, he sucks at this. — Ben Shapiro (@benshapiro) January 19, 2022

The reason why Biden’s remarks on a “minor incursion” are so dangerous is because Russia used hybrid warfare in their last invasion of Ukraine. They denied for months their forces were there. If that is now cost free, then we should expect a repeat of 2014. — Eli Lake (@EliLake) January 19, 2022

Now Biden says the West would tolerate a “minor incursion” in Ukraine. Earlier, he tolerated a major incursion by the Taliban in Afghanistan. America is very much not back, you might think. — Stig Abell (@StigAbell) January 20, 2022

Säkerhetspolitisk kris i Europa, växande oro för krig i Ukraina. Då talar USAs president om splittring i Nato och milda reaktioner mot Ryssland vid ”mindre intrång” i Ukraina. Förvånande, kontraproduktivt och just det som Putin vill höra. – CNNPolitics https://t.co/m1AEHpTNhH — Lars Adaktusson (@Ladaktusson) January 20, 2022

I en pressrelease från Vita Huset efter pressträffen skrev pressekreterare Jen Psaki att ”om några ryska militära styrkor rör sig över den ukrainska gränsen är det en ny invasion, och kommer bemötas med en snabb, sträng och enad respons från USA och våra allierade”.

”President Biden vet också från lång erfarenhet att ryssarna har flera medel för aggression utöver militärt agerande, inklusive cyberattacker och paramilitära taktiker. Och han bekräftade idag att sådan rysk aggression kommer bemötas med en bestämd, motsvarande och enad respons” skriver Psaki vidare.

