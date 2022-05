Inlägg om snåla svenskar blev viralt: ”Sa åt mig att vänta på rummet när de åt”

Ett Reddit-inlägg om att som barn inte bjudas på mat när man hälsade på kompisar i svenska hem har blivit viralt och lett till hashtaggen #SwedenGate, där svenskar inte bara anklagas för snålhet utan också för rasism.

Ett inlägg om att svenskar inte bjuder sina gäster på mat har blivit viralt på sajten Reddit med i skrivande stund 38 000 ”upvotes”. Inlägget är ett svar på tråden ”Vad är det konstigaste du behövt göra hemma hos någon annan på grund av deras kultur/religion”, och en användare skriver att denne hälsat på hos en svensk kompis under barndomen.

”Medan vi lekte på hans rum, ropade hans mamma att maten var klar. Och kolla det här. Han sa åt mig att VÄNTA på rummet medan de åt.” Flera andra användare svarar att de haft liknande upplevelser. En skriver att denne sov över hos en svensk vän utan att bjudas in till familjens frukost på morgonen.

Läs även: Aktivisten Lovette Jallow: ”Jag vet att Carl von Linné-statyerna i Sverige skakar”

Skärmdumpar av Reddit-svaret började spridas på andra plattformar som Twitter, där ett inlägg av den politiska aktivisten Lorette Jallow, som kom till Sverige från Gambia när hon var 11 och fick Raoul Wallenberg-priset 2019, blev viralt.

Laughing at twitter finding out that Swedish people will not feed strangers 😂😂 as a kid growing up here we knew to just go home around dinner time. On the flipside my mom would feed Swedish kids though. — Lovette🏳️‍🌈 (@lovettejallow) May 29, 2022

Diskussionen om huruvida det är en svensk vana att inte bjuda barnens vänner på middag fick snart den egna hashtaggen #SwedenGate där berättelser om hungriga barn som väntade på rummet blandades med andra anklagelser mot Sverige.

Finally, justice is coming to Sweden. The Nordic nation’s troubles are hitting the timeline through #Swedengate, having long avoided criticism for its contemporary racism, and historic role in slavery and empire. Note: Sweden made a fortune from manufacturing chains for slaves. — Malick Doucouré (@AfroPropaganda) May 30, 2022

Loretta Jallow bidrar gärna till en vidare diskussion om svenskarnas rasism, och hävdar i ett inlägg att ”negerbollar” översätts till ”niggerballs” på engelska.

In sweden white people are fighting for their life to call chocolate balls n*ggerballs. #Swedengate pic.twitter.com/aQNCqMOQct — Lovette🏳️‍🌈 (@lovettejallow) May 30, 2022

Andra börjar skämta om hur snåla svenskar är.

swedes, when you don't pay back the 5 cents that borrowed from them: #Swedengate pic.twitter.com/TPhL3587b0 — i-rina (@irh1na) May 30, 2022

Många svenska twittrare irriteras av de uppgifter som sprids om svensk snålhet.

Börjar inte #swedengate bli lite löjligt – och läskigt samtidigt? Hur mycket eldas på av trollfabriker? Ett fenomen som var vanligt för 20-30 år sedan och som ytterst få verkar ha fått några men av spårar ut i trådar om hur Sverige är en vit, rasistisk kolonial utsugarnation. — Karin Rebas (@karinrebas) May 31, 2022

En del menar att uppgifterna om svensk snålhet i själva verket sprids av ryska troll.

Jag vill härmed meddela alla ryska troll och deras nyttiga idioter till vänner att vi inte bara bjuder våra ukrainska vänners barn på middag utan även sängplats, leksaker, ärvda kläder och skolplats. #swedengate — Jonas Malmborg (@JonasMalmborg) May 30, 2022

Andra föredrog att bemöta påståendena om den svenska snålheten med humor.

Jag vet inte hur det var för er men när vi hade middag hemma öppnade mamma dörren på vid gavel och lät vem som helst som passerade på gatan utanför komma in och äta sig mätt. — Jens Liljestrand (@jensliljestrand) May 30, 2022

det sjukaste med oss svenskar är väl ändå att när vi bjuder hem folk "på middag" så låter vi gästerna vänta i hallen medan vi själva äter upp all mat! så skulle de aldrig bete sig i andra kulturer, de har en levnadsglädje och en VÄRME som vi svenskar tyvärr helt saknar. — Lisa Magnusson (@lisamagnusson) May 30, 2022

Känner att vi får steppa upp lite för att få full effekt av #swedengate. Hädanefter så ser vi till att barnet leker med två kompisar och så väljer vi ut den ena av dem att få äta med oss medan den andra får vänta i en garderob. Tillsammans kan vi ta detta till nästa nivå! — Nils Karlsson (@FilosofenNils) May 31, 2022

Fick du vänta på rummet medan kompisen åt när du var barn? Ja

Nej Rösta 920 röster (se resultat)

Läs även: Ny kampanj sveper in över Sverige: Kan vara rasism att fråga någon varifrån den kommer

Läs även: Rapparens rasistattack: ”Fula blonda grisar ni svenskar är”