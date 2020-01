Iran erkänner att man sköt ned planet: ”Ångrar djupt detta katastrofala misstag”

Tidigt på lördag morgon bekräftade iransk stats-tv att det ukrainska passagerarplan som störtade på onsdagen sköts ned av Iran. Enligt Iran var nedskjutningen ett misstag som berodde på den mänskliga faktorn. 176 människor avled när planet sköts ned, av vilka 17 var hemmahörande i Sverige.

I ett inlägg på Twitter skriver Irans president Hassan Rouhani att ”Irans islamiska republik ångrar djupt detta katastrofala misstag”.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

Irans utrikesminister Javad Zarif skyller på USA i sin kommentar till nedskjutningen av planet. Zarif skriver att ”mänskligt fel i en tid av kris orsakad av amerikansk äventyrlighet ledde till katastrof”.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020