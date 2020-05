IS-ledare gripen i Irak

IRAK Terrorgruppen IS näst högsta ledare har gripits av irakiska säkerhetsstyrkor. I oktober förra året sprängde IS tidigare ledare Abu Bakr al-Baghdadi sig själv och två av sina barn till döds under en räd av amerikanska specialstyrkor.

Abdulnasser al-Qirdash, terrorgruppen IS näst högsta ledare, har gripits av irakiska specialstyrkor, rapporterar The Sun.

– Idag arresterades terroristen Abdulnasser al-Qirdash, kandidat för att efterträda brottslingen al-Baghdadi, säger den irakiska säkerhetstjänsten i ett uttalande.

Enligt lokala medier är al-Qirdash den högste IS-ledare som har gripits av myndigheterna.

IS tidigare ledare Abu Bakr al-Baghdadi dödades i en amerikansk räd i oktober, efter att han utlöst en bombväst som även dödade två av hans yngsta barn.

Han ersattes som terrorgruppens ledare av Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, som tidigare var officer i Saddam Husseins armé, men blev nära vän med al-Baghdadi när de fängslades i Basra 2003 av amerikanska styrkor på grund av kopplingar till terrorgruppen al-Qaeda.

Efter al-Baghdadis död skröt terrorgruppen med att man fortfarande var en kraft att räkna med.

– Amerika, förstår ni inte att den islamiska staten är i frontlinjen i Europa och västra Afrika. Den har brett ut sig från öst till väst, sade terrorgruppen i ett uttalande.

Under den senaste tiden har IS attackerat säkerhetsstyrkor och militär i både Irak och Syrien.

