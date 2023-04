Judiska ungdomsförbundet sågar SSU-toppen: ”Alla förutom judars lika rättigheter tydligen”

Judiska Ungdomsförbundet totalsågar distriktsordföranden för SSU i Örebro Matilda Janssons Twitterinlägg om Israel, som Nyheter Idag rapporterat om på onsdagen. ”Att distriktsordförande för SSU Örebro tycker att det är legitimt att uttala sig på det här viset är under all kritik” skriver Judiska Ungdomsförbundet på Twitter.

”Jag hatar israel som land och har ej sagt annorlunda när jag säger israel menar jag staten och ej folket i israel, är de svårt att förstå?” skrev Matilda Jansson i ett inlägg på Twitter på måndagen.

Läs även: SSU:s distriktsordförande: ”Jag hatar Israel som land”

Judiska ungdomsförbundet uppmärksammar även flera andra Twitterinlägg av Matilda Jansson som handlar om Israel.

”Ska ni ockupera Uganda nu med” skriver hon som svar till Israels officiella twitterkonto i januari i år. I en tweet från augusti skriver hon, som svar på en person som hävdar att Tel Aviv som ligger vid Israels kust tillhör Palestina, att staden är delvis ockuperad.

I tweet från tisdagen ber hon om ursäkt för att hon kallat en person för jude och skriver att hon egentligen menat ”zionist”, ett uttryck för judiska nationalister som ofta används som en omskrivning för judar i nazistiska och islamistiska kretsar. Hon fortsätter med att kalla Israel för en ”apartheidstat”.

”Att distriktsordförande för SSU Örebro tycker att det är legitimt att uttala sig på det här viset är under all kritik. Din aktivism ska slåss för alla likas rättigheter, alla förutom judars lika rättigheter tydligen” skriver Judiska Ungdomsförbundet och pingar in Matilda Janssons Twitterkonto.

Att distriktsordförande för SSU Örebro tycker att det är legitimt att uttala sig på det här viset är under all kritik. Din aktivism ska slåss för alla likas rättigheter, alla förutom judars lika rättigheter tydligen. @matildamintoo pic.twitter.com/LWSpWXCTv6 — Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) (@JudiskaUngdom) April 19, 2023

”Aldrig sagt något illa om judar utan min kritik riktas som sagt till bland annat IDF (Israels försvarsmakt) och Israel som stats apartheid mot palestinier” svarar Jansson, och länkar till en Amnestyrapport om Israel och de ockuperade områdena.

Aldrig sagt något illa om judar utan min kritik riktas somsagt till bland annat IDF och Israel som stats apartheid mot palestinier https://t.co/RqbBUACfmE — Matilda Aminto Jansson (@matildamintoo) April 19, 2023

I en fortsatt diskussion med Judiska Ungdomsförbundet skriver Jansson att hon vill ”mejla eller ringa er så kan vi prata ut det för vill ej se ut som en judehatare bara för att jag ogillar staten, precis som jag ej hatar iranier men ogillar Iran som stat”, ett erbjudande Judiska Ungdomsförbundet accepterar.

Här kommer förklaringen på tel aviv, läs hela tråden. Jag kan även mejla eller ringa er så kan vi prata ut det för vill ej se ut som en judehatare bara för att jag ogillar staten, precis som jag ej hatar iranier men ogillar iran som stat https://t.co/DuFTmfwz1k — Matilda Aminto Jansson (@matildamintoo) April 19, 2023

När Nyheter Idag under måndagen sökte SSU för kommentarer svarade SSU:s kommunikationschef Youbert Aziz med att angripa Sverigedemokraterna.

”Sverigedemokraterna skär ner på svensks folkets välfärd, SD har ljugit hela tiden om vad de egentligen står för”, skrev Aziz bland annat, utan att kommentera Matilda Janssons inlägg om Israel.

Nyheter Idag har sökt Judiska Ungdomsförbundet för kommentarer.

Läs även: ”Krossa sionismen” skanderar SSU:arna med Ilmar Reepalu i spetsen

Läs även: ”Viker inte en millimeter” – SSU Skåne försvarar ”krossa sionismen”-sången