Kaos på vänstertidning när Ekis blir redaktör – hälften hotas med avsked

Tre anställda på den syndikalistiska tidningen Arbetaren hotas med uppsägning efter att de protesterat mot beslutet att tillsätta den kontroversiella vänsterprofilen Kajsa Ekis Ekman som chefredaktör, rapporterar Dagens Media.

– Jag har pratat med de berörda och haft en skriftväxling med arbetsgivaren. Tre journalister har varnats enligt 30:e paragrafen i lagen om anställningsskydd om att deras beteende kan ligga till grund för uppsägning eller avsked, säger Adam Påhlman Tiwe, ombudsman på Journalistförbundet, till Dagens Media.

Arbetaren ägs av SAC:s moderbolag Federativs Förlag AB, vars vd Thomas Karlsson anställt Kajsa Ekis Ekman som ny chefredaktör för de sex personerna på redaktionen, där hälften nu alltså hotas med avsked.

Enligt uppgift till Dagens Media ska anställningen av Ekman ha skett bakom ryggen på både styrelser och anställda, och orsakat protester och avhopp. Men de inblandade vill inte uttala sig till Dagens Media.

– Jag frånträdde styrelsen i måndags och måste hänvisa dig till vd och styrelseordförande, säger tidigare styrelseledamoten Isak Gerson till Dagens Media.

Dagems Media: Varför hoppade du av?

– Det vill jag inte gå in på eftersom styrelsens arbete omgärdas av sekretess.

– Jag hänvisar till vd, säger styrelseordförande John Nordmark till Dagens Media.

– Jag har inte mandat att yttra mig om styrelsen och jag har väldigt lite information om vad som händer på Arbetaren, säger Rasmus Hästbacka, funktionär på SAC, till Dagens Media.

Skribenten Kajsa Ekis Ekman har länge varit en kontroversiell person inom vänstern, främst på grund av sina ställningstaganden i transfrågan, som anklagas för transfobi.

När Ekman under uppmärksammade former fick sparken som krönikör på tidningen ETC i april i år var det emellertid på grund av Ekmans åsikter om kriget i Ukraina.

När Ekman strax efter skulle debattera svensk yttrandefrihet på Publicistklubben slutade det med att hon avbröt och lämnade scenen i tårar.

– Jag tror vi klipper här. Jag orkar inte alltså. Jag har två barn som jag försörjer själv. Det är inte så lätt. Jag får nog bryta där tror jag, sade Ekman och lämnade scenen.

