KD-politiker som tog ”fighten” mot SD uppmanar högern att be om ursäkt efter våldsnatten

Nattens våldsvåg, med tre mord under två skottlossningar och ett bombdåd, får Socialdemokraterna att kräva att militär sätts in mot gängen. Samtidigt uppmanar Kristdemokraternas riksdagsledamot högern att be ”om ursäkt för den retorik vi tidigare använt” med anledning av våldet. Jacobsson har tidigare utmärkt sig för en valkampanj mot SD år 2010, innan partiet tog sig in i riksdagen.

Det är i ett ilägg på plattformen X på tisdag morgon som Jacobsson skriver ”Kanske dags att vi som står till höger i politiken ber om ursäkt för den retorik vi tidigare använt o ödmjukt bjuder in alla partier, myndighet, berörda kommuner o forskare till ett ödmjukt samtal om vad vi kan göra tillsammans för att få stopp på dödandet!”.

Ännu en skjutning. Kanske dags att vi som står till höger i politiken ber om ursäkt för den retorik vi tidigare använt o ödmjukt bjuder in alla partier, myndighet, berörda kommuner o forskare till ett ödmjukt samtal om vad vi kan göra tillsammans för att få stopp på dödandet! — Magnus Jacobsson (@magnusjacobsson) September 28, 2023

Jacobssons inlägg får kritik, och i ett följande inlägg förtydligar Jacobsson vad han menar.

Jag menar precis vad jag skriver. Enligt min uppfattning har det funnits ett alldeles för högt tonläge avseende en fråga som det kommer att ta tid att lösa o där vi behöver samverka för att lyckas. Tittar man i den här tråden tror jag att du förstår vad jag menar med tonläge. — Magnus Jacobsson (@magnusjacobsson) September 28, 2023

Magnus Jacobsson var förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet 1997 till 1999, kristdemokratisk riksdagsledamot 1998 till 2020, kommun- och regionpolitiker i Uddevalla och Västra Götalandsregionen 2006 – 2018 och åter riksdagsledamot sedan 2018.

När Jacobsson kandiderade till riksdagen 2010 var det med en aktiv kampanj mot Sverigedemokraterna, som fortfarande stod utanför riksdagen.

”Hur sjutton tänker (SD) – vem skall baka våra pizzor?”, ”Hur sjutton tänker (SD) – vem skall ta hand om farmor?” och ”Hur sjutton tänker (SD) – vem skall göra våra utlandsaffärer?” stod det att läsa på tre valaffischer lokalt i Uddevalla.

– När ett parti så uppenbart ställer en grupp mot en annan kände vi oss tvungna att ta fighten, sade Jacobsson till Expressen.

Men Jacobsson fick kritik för kampanjen.

– Syftet var inte att såra eller stigmatisera invandrare, säga att de bara duger till att baka pizzor, och jag är den första att be om ursäkt om jag sårat någon, sade Jacobsson till Expressen.

