Löfven avgår

Stefan Löfven kommer avgå både som statsminister och som Socialdemokraternas partiledare. Uppgiften om Löfvens avgång publicerades först av Expressen och bekräftades sedan av Löfven själv i hans sommartal på söndagen.

– I nästa års valrörelse kommer socialdemokraterna ledas av någon annan än mig, säger Stefan Löfven i talet.

– Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också om att bli entledigad som statsminister, fortsätter Löfven.

– Det här beslutet har mognat fram under en tid. Jag har varit partiordförande under tio års tid, statsminister under sju. Det har varit fantastiska år.

– Men allt har ett slut. Jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna. Jag är övertygad om att min efterträdare kommer ge arbetarrörelsen och mitt parti ny energi. Nu påbörjas processen i partiet med att få fram min efterträdare, säger Löfven.

Enligt Expressen ska Socialdemokraterna ha kallat till en extra partistyrelse idag klockan 15.

Det är oklart vad som föranleder beslutet från Löfven, som nyligen blev landets statsminister igen efter att hans regering fällts i en misstroendevotering.

Löfven har tidigare sagt att han kommer avgå som statsminister om regeringens höstbudget inte går igenom i riksdagen.

I sommartalet tar Löfven i övrigt bland annat upp situationen i Afghanistan, gängkriminaliteten och kampen mot högerextremism.

– Kampen mot högerextremismen är mer än ett spel. Att vara mot de här krafterna är att vara för någonting, det är att vara för det som många älskar med Sverige. Det är en kamp mot en samhälls och människosyn som hotar det vi idag tar för givet. Frihet, demokrati och jämlikhet, säger Löfven enligt Expressen.

