Migranter lämnar grekiska gränsen

GREKLAND/TURKIET Migrantkrisen vid den grekiska gränsen verkar gå mot sitt slut. Enligt vittnesuppgifter bussas migranter nu tillbaka till Turkiet, och grekiska tjänstemän uppger att antalet illegala försök att korsa gränsen sjunker kraftigt.

De migranter som, pådrivna av den turkiska regimen, försökt forcera gränsen till Grekland och EU börjar nu lämna gränsområdet, rapporterar New York Times.

När krisen inleddes bussades migranter till gränsen, och en film som fick spridning på sociala medier visade hur beväpnad turkisk polis under hot om våld försökte tvinga en grupp afghanska migranter att lämna en buss för att försöka ta sig över den grekiska gränsen.

Video uploaded on ManotoNews (Persian) shows Turkish military police threatening to beat this Afghan group at gun point, telling them “why did you come here if you don’t want to cross to the Greek border”pic.twitter.com/jAQaYwlVss

