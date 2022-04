Musk till Gates: Kan inte ta din klimataktivism på allvar

Bill Gates ville ha ett möte med Teslas VD Elon Musk för att diskutera välgörenhet. Men Musk avspisade Gates, eftersom han samtidigt satsade en halv miljard dollar mot Tesla i en blankning. ”Jag är ledsen men jag kan inte ta din välgörenhet om klimatförändringar på allvar” skrev Musk bland annat till Gates i en sms-konversation som släppts.

En sms-konversation mellan två av världens rikaste män har avslöjats. Sms:en skickades mellan Teslas Vd Elon Musk och Microsofts grundare Bill Gates. Sms:en ser ut att ha kommit från Musks telefon, och Musk har bekräftat att texterna är äkta.

Läs även: Elon Musk utmanar Putin på strid man mot man

Texterna släpptes först av DeFiance media på Twitter på fredagen, och det första sms:en visar hur Gates bekräftar en tid och plats för ett möte, och meddelar att han har landat på en plats.

”Blankar du fortfarande en halv miljard dollar mot Tesla?” frågar då Musk. Att blanka, eller ha en kort position, innebär att Gates satsar mot Tesla.

”Jag är ledsen att säga att jag inte stängt den” svarar Gates enligt skärmdumparna. ”Jag skulle vilja diskutera möjligheter inom välgörenhet” tillägger han.

”Jag är ledsen men jag kan inte ta din välgörenhet om klimatförändringar på allvar när du har en massiv blankning mot Tesla, det företag som gör mest för att lösa klimatförändringar” svarar Musk.

I ett inlägg på Twitter bekräftar Musk att konversationen är äkta, men att han själv inte har läckt den. ”Jag hörde från flera personer på TED att Gates fortfarande blankade en halv miljard mot Tesla, därför frågade jag honom, det är inte direkt topphemligt” skriver Musk.

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.

I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret.

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022