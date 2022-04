Saudisk prins avvisar Musks erbjudande om att köpa Twitter

En saudisk prins, som äger 5,2 procent av plattformen Twitter, sade på torsdagen nej till erbjudandet från Elon Musk om att köpa hela Twitter för 54 dollar och 20 cent per aktie, vilket är omkring 9 dollar högre än den nuvarande aktiekursen.

Den saudiska prinsen Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud skriver i ett inlägg på Twitter på torsdagen att han säger nej till erbjudandet från Elon Musk om att köpa hela Twitter för 54 dollar och 20 cent per aktie.

I inlägget skriver han att han inte tror att erbjudandet motsvarar Twitters värde, trots att det ligger en bra bit över den nuvarande aktiekursen kring 45 dollar per aktie. Han skriver också att han och hans företag Kingdom Holding Company är en av Twitters största ägare och att de avvisar erbjudandet.

I en skärmdump som Alwaleed bin Talal publicerar står att Kingdom Holding Company äger 5,2 procent av Twitter.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022