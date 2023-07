Pascalidou rasar när Beckman skärmdumpar

Alexandra Pascalidou rasar när riksdagsledamoten Lars Beckman (M) skärmdumpar ett av hennes Twitterinlägg utan att be om hennes lov eller att tagga in henne, vilket hon menar är ”oetiskt”. Men det visar sig snabbt att Pascalidou gjort exakt samma sak mot Hanif Bali och Chang Frick tidigare.

Medieprofilen Alexandra Pascalidou befinner sig i Grekland, där det enligt svenska medier råder ”monsterhetta”. På fredagen intervjuades Pascalidou av SVT, och sade då bland annat att ”betongen brann”, vilket gav upphov till hån och kritik på sociala medier. Enligt Pascalidou och hennes sympatisörer var uttrycket emellertid menat som en metafor.

På måndagen var det dock annat ljud i skällan från Pascalidou, som lade upp en glad selfie från en grekisk strand på Twitter med texten ”Happy birthday-girl celebrating on the beach with friends from near and afar.”

Det fick riksdagsledamoten Lars Beckman (M) att reagera. I ett Twitterinlägg skärmdumpar han Pascalidous tweet, och skriver ett syrligt ”Grattis på födelsedagen! Skönt att du kunde ta dig till stranden trots den brinnande och glödande betongen”.

Då gick Pascalidou i taket. ”Riksdagsman tar alltså min bild, använder den olovligen och utan att tagga mig, för att håna och häckla och piska upp mer mobbning. Förutom att det är oroväckande att en riksdagsledamot saknar kunskaper i grundskolesvenska om liknelser och metaforer så är detta oetiskt” skriver hon.

Riksdagsman tar alltså min bild, använder den olovligen och utan att tagga mig, för att håna och häckla och piska upp mer mobbning. Förutom att det är oroväckande att en riksdagsledamot saknar kunskaper i grundskolesvenska om liknelser och metaforer så är detta oetiskt. pic.twitter.com/0MSuYzZyce — Alexandra Pascalidou (@pascalidou) July 18, 2023

Pascalidou får stöd av bland andra krigskorrespondenten Magda Gad, som refererar till Beckmans inlägg i en tweet. ”För övrigt brinner det rejält i Grekland. Även på gator. Och i bostäder. Folk har fått fly sina hem. Samtidigt finns folk som ska sitta och göra sig roliga över sådant här och mobba den som berättar om det i svensk tv?” skriver hon.

För övrigt brinner det rejält i Grekland. Även på gator. Och i bostäder. Folk har fått fly sina hem.

Samtidigt finns folk som ska sitta och göra sig roliga över sådant här och mobba den som berättar om det i svensk tv?

Som sagt. Ta ert ansvar. Be om ursäkt. Gör något för att… https://t.co/aaTl4oqkln — Magda Gad (@gad_media) July 19, 2023

Andra är kritiska till Pascalidou. ”Vad är skillnaden mot när du publicerar screenshots av @hanifbali och @ChangFrick menar du? Du taggade inte in dessa heller” skriver Louise Lofquist, och skärmdumpar dessa exempel.

Vad är skillnaden mot när du publicerar screenshots av @hanifbali och @ChangFrick menar du?

Du taggade inte in dessa heller. pic.twitter.com/o53ecdoWPg — Louise Lofquist™ (@LouiseSweUk) July 18, 2023

