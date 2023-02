Proffs-aktivist påstod att hon var färgad – avslöjas som vit av sin mamma

Raquel Saraswati är muslim och chef för rättvisa, inkludering och kultur i American Friends Service Committee, en grupp som säger sig kämpa för ”social rättvisa”. Saraswati har hävdat att hon har latinsk, arabisk och sydasiatisk bakgrund – men har nu avslöjats som vit av sin mamma, rapporterar The Intercept.

Saraswati är född som Rachel Elizabeth Seidel och är inte det minsta färgad, enligt hennes mor Carol Perone.

– Jag kallar henne Rachel. Jag vet inte varför hon gör det hon gör, säger Perone till The Intercept.

Saraswatis förfäder är i själva verket från Storbritannien, Tyskland och Italien snarare än arabvärlden, Latinamerika och Sydasien.

– Jag är vit som snö och det är hon också, säger Perone, som visar upp foton av sin dotter som barn.

Perone vill inte att bilderna publiceras, men enligt The Intercept är Saraswati betydligt ljusare i hyn på sina barndomsbilder än på fotografier på henne som vuxen.

Perone delar också sin profil från släktforskningssajten Ancestry.com samt ett foto på hennes avlidna far. En annan släkting, som vill vara anonym, bekräftar att Saraswati är vit.

Perone berättar för tidningen att Saraswati konverterade till islam på gymnasiet, och att hon sedan av någon anledning fått för sig att låtsas som hon har en annan etnicitet än den hon har.

– Jag är tysk och brittisk, hennes far var italienare. Hon har valt att leva i en lögn, och jag tycker det är väldigt, väldigt sorgligt, sägar Perone.

Oskar Pierre Castro, som deltog i den kommitté som anställde Saraswati, säger till The Intercept att hon påstod sig vara en ”queer, muslimsk, multietnisk kvinna” när hon sökte tjänsten.

– Jag tänkte att ”bra, en färgad person, en färgad queerperson, som råkar vara muslim, är kvinna, alla dessa saker, och verkar förstå”. Jag känner mig definitivt blåst. Jag känner mig bedragen, säger han till The Intercept.

Det är inte första gången en vit aktivist har spelat färgad. År 2015 orsakade den påstått afro-amerikanska aktivisten Rachel Dolezal skandal när det avslöjades att hon var vit.

Dolezal hade under flera år påstått att hon var afro-amerikan, och blev i den rollen president för en lokalavdelning av National Association for the Advancement of Colored People, NAACP.

