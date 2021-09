Rapstjärna i blåsväder – påstår att bekants testiklar svällde upp av vaccin

Den vaccinskeptiska rapstjärnan Nicki Minaj har hamnat i blåsväder att hon påstått att hennes kusins väns testiklar svällt upp efter att han tagit covid-vaccin. Bland de som kritiserat Minaj märks Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och den amerikanska presidentens chefsrådgivare i smittskyddsfrågor Anthony Fauci. Men Minaj får stöd av den konservativa tv-profilen Tucker Carson, som menar att Minaj har all rätt att själv besluta om hon vill ta vaccinet eller inte.

Rapstjärnan Nicki Minaj har hamnat i blåsväder efter att hon under måndagen tweetat om Covid-vaccin, som hon ännu inte tagit.

”Min kusin i Trinidad kommer inte att ta vaccinet, för hans vän tog det och blev impotent. Hans testiklar svällde upp. Vännen var veckor från att gifta sig, istället ställde tjejen in bröllopet. Så be över det och försäkra dig om att du är trygg med ditt val, inte trakasserad”, skriver Minaj.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Inlägget följer på en förklaring om varför stjärnan inte deltagit på kändisfesten Met-galan.

”De vill att du vaccinerar dig för Met. Om jag vaccinerar mig blir det inte för Met. Det blir när jag känner att jag läst på ordentligt. Jobbar på det nu. Tills dess, mina älsklingar, var försiktiga. Ha på er en mask med två snören som sitter ordentligt. Inte en av de löst sittande 🙏♥️”, skriver hon till sina följare i ett tidigare inlägg.

I ett senare inlägg uppmanar Minaj sina följare att vaccinera sig om de måste för att få arbeta. Själv kommer hon förmodligen vaccinera så att hon kan turnera, skriver hon.

Minajs uttalanden har hånats av bland andra programledarna Jimmy Kimmel och Stephen Colbert. Hon svarar på Twitter att hon ”gillar Colbert” följt av hashtagen #SuperBalls.

Den amerikanska presidentens chefsrådgivare i smittskyddsfrågor Anthony Fauci har avfärdat Minajs påstående om kusinens vän med de svullna testiklarna.

– Det finns inga bevis för att det händer och inte heller finns det någon mekanisk anledning att föreställa sig att det skulle kunna hända, säger Fauci som svar på en fråga från CNN.

Enligt Nicki Minaj har hon även bjudits in till Vita Huset för att diskutera vaccinet, men påståendet dementeras enligt CNN av en pressekreterare.

Den Brittiska premiärministern Boris Johnson fick även han chansen att kommentera Minaj vid en presskonferens.

– Jag är nog inte så bekant med hennes verk som jag kanske borde vara, men jag är bekant med superstjärneläkaren Nicki Kanani, säger Johnson och hänvisar då till en engelsk sjukvårdsdirektör.

Minaj svarar att hon ”älskar” Boris och hyllar hans brittiska dialekt, trots att hans kommentar ”nog är en diss”. Senare skickar hon en hälsning till premiärministern.

– Ja, hej premiärminister Boris, det är Nicki Minaj! Jag ringer för att berätta att jag tyckte du var helt fantastisk på nyheterna i morse och att jag faktiskt är brittisk. Jag föddes där, jag studerade där, jag studerade vid Oxford, jag gick i skolan med Margret Thatcher och hon sa så många bra saker om dig, skämtar hon i hälsningen.

Hon erbjuder sig också skicka Johnson en portfölj med sina låtar:

– Eftersom du inte vet så mycket om mig: Jag är en stor, stor stjärna i USA!

🇬🇧 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 send this to the prime minister & let him know they lied on me. I forgive him. No one else. Only him. 🙃 pic.twitter.com/ZmJ2sST8Es — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Får stöd av Tucker Carlson

En som stöttat Minaj är Fox News programledare Tucker Carlson. Han understryker stjärnans uppmaning att ta beslut om vaccinet själv och inte låta sig trakasseras.

– Tjänstemän inom media och folkhälsomyndigheterna gillade inte det, för de tjänar sitt levebröd genom att trakassera folk, säger Carlson i sitt program ”Tucker Carlson Tonight”.

När Minaj delar inslaget på Twitter får hon kritik från twitteranvändare som menar att Carlson tillhör vitmakt-miljön. Då ser stjärnan rött:

”Visst. Jag kan inte prata med, hålla med eller ens se på folk från ett visst politiskt parti. Folk är inte ens människor längre. Om du är svart och någon i Demokraterna säger åt dig at trycka upp kulor i röven så är du helt enkelt tvungen. Om ett annat parti varnar dig för en buss, stå kvar och bli påkörd”, kontrar hon i sitt svar.

