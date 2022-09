Syrisk migrantkaravan satsar på att ta sig in i EU – 100 000 deltagare enligt arrangörerna

En migrantkaravan, som kallar sig för ”ljusets karavan” och enligt organisatörerna väntas innefatta omkring 100 000 personer, samlas just nu i Turkiet med avsikt att ta sig in i EU, rapporterar The Guardian.

Karavanen har planerats sedan början av September på plattformen Telegram, och arrangörerna uppmanar deltagarna att ta med sig sovsäckar, tält, flytvästar, burkmat och första hjälpen-material.

I ett uttalande säger arrangörerna att karavanen är ett svar på den rasism de syriska migranterna ska ha utsatts för av ”vissa grupper i den turkiska republiken”, vilket ska ha lett till att syrier har blivit mördade. Arrangörerna hänvisar också till ”pressen på oss om att återvända till områden kontrollerade av den syriska regime, och detta innebär att riskera våra liv igen.”

På måndag morgon började karavanens medlemmar samlas i Edirne, en stad i nordvästra Turkiet nära gränsen till Grekland och EU, men blev enligt arrangörerna attackerade på platsen av flyktingsmugglare, och har därför valt att samlas i Istanbul istället.

Yuko Narushima, som är talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR säger till the Guardian att man är medveten om karavanen, men att man varken är inbladad eller uppmanar till deltagande.

– Vi är bekymrade över säkerheten för de som beslutat sig för att delta i den här rörelsen, son – enligt tidigare erfarenheter från liknande rörelser över världen – antagligen blir riskabel och farlig, säger han.

Nyligen ska omkring 400 migranter försökt ta sig från Syrien till Turkiet, men tvingats tillbaka efter att ha attackerats av islamister vid gränsen.

