”Take this job and shove it” – Arpi med flera lämnar Bulletin efter konflikt med ägarna

Nu lämnar chefredaktör Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Fredrik Ekelund/Marisol M, Susanna Birgersson, och Nina Lekander sajten Bulletin. I ett avskedsbrev som både Ivar Arpi och Alice Teodorescu publicerat på Facebook skriver de att de anslöt sig till Bulletin ”med entusiasm”, men fortsätter: ”Realiteten är att majoritetsägarna lockade oss alla med falska löften om vilken tidning de ville skapa.”

Arpi med flera menar att Bulletin hade kunnat bli ”en framgångssaga” med andra ägare. ”Humankapitalet fanns på plats, men om man behandlar människor som “inköpta” förbrukningsvaror hör man inte hemma inom publicistiken. Eller i ledningen av någon organisation överhuvudtaget” skriver de.

Arpi och övriga menar att majoritetsägarna Pontus Tholin och Tino Sanandaji tillsammans med styrelseordförande Atta Tarki ”gång på gång visat att de inte respekterar grundlagens mening om vad ansvarigt utgivarskap innebär”.

Sandandaji sägs ha ”hängt ut enskilda medarbetare, tagit heder och ära av nyhetsredaktionen, samt uttalat sig förminskande om bland annat chefredaktören och den politiska chefredaktören”.

Ägargruppen ska också ha ägnat sig åt ”en mobbningskampanj av chefredaktören/ansvarige utgivare som nu dessutom läckt ut i medierna” enligt inlägget.

Arpi och övrigas avhopp kommer fem dagar efter att Bulletins medgrundare Thomas Gür meddelat sitt avhopp från sajten, där han var kolumnist och Senior Editor. I ett inlägg på Facebook kallade Gür sitt engagemang i sajten för ”ett av mina hittills allvarligaste professionella och även i stor mån också personliga missbedömningar”.

Konflikterna på Bulletin blev offentliga i och med ett antal artiklar i tidningen Journalisten i början av mars. Nyligen avslöjades att Bulletins IT-chef erbjudit Joakim Lamotte arbete på Bulletin utan att rådfråga chefredaktör Ivar Arpi, och på måndagen rapporterade Journalisten att bolagsledningen tagit ifrån Arpi rätten att bestämma vad som visas på sajten, och gjort ändringar utan hans godkännande.

”För övrigt så är det många av er som skrivit till mig och många av våra prenumeranter har också frågat kundtjänst vad som hänt med vår Podcast kategori. Jag kan berätta att det var våra kära chefredaktör som i sin obefintliga visdom ansåg sig ha rätt att bestämma vad som ska visas och inte visas (vilket han inte har) på sidan. Jag har nu tagit ifrån de rättigheterna från honom och återställt Podcast kategorin” ska Bulletins IT-chef ha skrivit i ett internt mejl enligt Journalisten.

Ivar Arpi säger till Journalisten att ”situationen är ohållbar”.

– Vi måste nå en lösning och jag räknar med att det kommer att ske de närmaste dagarna, säger Ivar Arpi till Journalisten.

Istället väljer alltså Ivar Arpi med flera att lämna Bulletin. Arpi har ändrat sin twitterbiografi till ”arbetssökande”, och har lagt upp en bild på Facebook där det står ”Take this job and shove it, i ain’t working here no more”.

Nyheter Idag söker Ivar Arpi och Tino Sanandaji för kommentarer.

