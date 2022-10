Tävlade utan slöja – nu hyllas den kvinnliga klättraren i Iran

SYDKOREA/IRAN I årets asiatiska mästerskap i klättring deltog den 33-åriga iranskan Elnaz Rekabi. Under tävlingen, som gick av stapeln i den sydkoreanska huvudstaden Seoul, klättrade Rekabi utan hijab och gick därmed emot den iranska regimens slöjpåbud. Vid återvändandet till hemlandet mottogs hon som en hjälte.

På Twitter sprids filmer från när Rekabi anländer till den iranska huvudstaden Teheran efter tävlingen, till folkmassornas stora jubel.

At Tehran's Imam Khomeini Airport, a crowd chants "Elnaz is a heroine" upon the arrival of Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was later censured and forced into an apology by the Iranian authorities.#مهسا_امینی pic.twitter.com/RfaDyjRgPf

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 19, 2022