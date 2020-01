Trumps varning till den iranska regimen: ”Sluta döda ert stora iranska folk!”

Protester har brutit ut i Iran mot regimen efter erkännandet att ett civilt flygplan sköts ned av iransk militär. USA:s president Donald Trump har gått ut med sitt stöd till demonstranterna på Twitter, och varnar också den iranska regimen för att använda våld.

Efter den Iranska regimens erkännande att de sköt ned ett ukrainskt flygplan har protester brutit ut i Iran. 176 människor avled när planet sköts ned, av vilka 17 var hemmahörande i Sverige.

På lördagen ska demonstranter i huvudstaden Teheran ha krävt regimens avgång och kallat dem för ”lögnare”, då man länge förnekade nedskjutningen.

Läs även: Iran erkänner att man sköt ned planet: ”Ångrar djupt detta katastrofala misstag”

På lördag kväll gick USA:s president Donald Trump ut med ett twitterinlägg riktad till vad han kallade ”Irans modiga och lidande folk”. Trump skrev bland annat att ”vi följer era protester noga, och inspireras av ert mod”.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

I ett följande twitterinlägg vände sig Trump till den iranska regimen, och krävde att människorättsgrupper ska få bevaka protesterna. ”Världen ser på!” avslutade Trump inlägget. De båda twitterinläggen på lördagskvällen översattes även till persiska.

På söndagen har protesterna fortsatt i Iran, rapporterar Reuters. Studenter vid ett universitet ska ha ropat att ”De ljuger om att Amerika är fienden, vår fiende finns här”.

Läs även: Ann Linde (S) i blåsväder efter uttalande om Irankraschen: ”Oförlåtligt”

Under de tidigare protesterna mot regimen i november dödades 1500 demonstranter enligt uppskattningar. På söndagen gick Donald Trump ut med ett twitterinlägg där han varnade regimen för att döda fler demonstranter.

”Till Irans ledare – DÖDA INTE ERA DEMONSTRANTER! Tusentals har redan dödats och fängslats av er och världen ser på. Viktigare än så, USA ser på. Sätt på internet igen och låt journalister löpa fritt! Sluta döda ert stora iranska folk!” skrev presidenten.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020