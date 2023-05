Tucker Carlsons återkomst – ska fortsätta showen på Twitter

”Vi är tillbaka” skriver den amerikanska tv-stjärnan Tucker Carlson när han på tisdagen laddar upp en film på Twitter. I filmen förklarar Carlson att han kommer driva vidare sin show på just plattformen Twitter, och antyder att han fick sparken från Fox News på grund av att han stött på gränserna för kanalens yttrandefrihet för många gånger.

Det är drygt två veckor sedan Fox News överraskande meddelade att kanalen bryter med sin absolut största stjärna Tucker Carlson.

Varken Fox News eller Carlson har sedan dess kommenterat varför Carlson, vars program Tucker Carlson Tonight var USA:s mest populära nyhetsbaserade show, fick sparken från kanalen.

I en film som publicerades på Twitter några dagar senare totalsågade Carlson det amerikanska debattklimatet och etablissemanget.

– De är rädda. De har gett upp övertalning och förfaller till tvång. Men det kommer inte att fungera. När ärliga personer säger sanningen, lugnt och utan att skämmas, får de makt. Samtidigt kommer lögnarna, som försökt tysta dem, krympa och bli svagare, sade Carlson bland annat, utan att nämna Fox News.

På tisdagen publicerade Carlson en ny film på Twitter, som han inleder med att såga den amerikanska nyhetsförmedlingen som lögnaktig och manipulativ.

– Hur är det att arbeta i ett sådant system? Efter mer än 30 år mitt inne i det, har vi historier att berätta. Det bästa du kan hoppas på inom nyheter vid det här laget är friheten att berätta så fullständig sanning som du kan, säger Carlson och fortsätter:

– Men det finns alltid gränser. Och du vet att om du stöter på de gränserna tillräckligt många gånger, kommer du få sparken. Det är ingen gissning, det är garanterat. Varje person som arbetar i engelskspråkig media förstår detta. Regeln om det du inte får säga, definierar allt.

– Det är smutsigt, faktiskt. Och det är fullständigt korrumperande. Du kan inte ha ett fritt samhälle om folk inte tillåts att säga vad de tycker är sant. Tal är den grundläggande förutsättningen för en demokrati. Det är därför det är inskrivet i konstitutionens första tillägg.

– Otroligt nog finns det inte många plattformar kvar som tillåter yttrandefrihet. Den sista stora som finns kvar, i hela världen, den enda, är Twitter, där vi är nu. Twitter har länge varit den plats där vår nationella konversation odlas och utvecklas. Twitter är inte en partisk sajt, alla är tillåtna här. Och vi tycker det är bra.

Därefter släpper Tucker Calrson bomben – hans show kommer återuppstå, och sändas på Twitter.

– Snart kommer vi börja med en ny version av showen vi gjort de sista sex och ett halvt åren på Twitter. Vi kommer börja med andra saker också, som vi ska berätta om. Men nu är vi bara tacksamma att vara här. Yttrandefrihet är den viktigaste rättigheten du har. Utan den, har du inga andra. Vi ses snart.

I skrivande stund har Tucker Carlsons film på Twitter nära 17 miljoner visningar. Det kan jämföras med de omkring 3,2 miljoner tittare Carlson hade när han lämnade Fox News.

I en kommentar skriver Twitters ägare Elon Musk att plattformen inte skrivit något avtal av något slag med Tucker Carlson, utan att stjärnan använder plattformen på samma villkor som alla andra.

”Jag hoppas att många andra, särskilt från vänstern, också väljer att skapa innehåll på denna plattform” skriver Musk.

On this platform, unlike the one-way street of broadcast, people are able to interact, critique and refute whatever is said.

And, of course, anything misleading will get @CommunityNotes.

I also want to be clear that we have not signed a deal of any kind whatsoever. Tucker is… https://t.co/0TMjuYnKUp

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023