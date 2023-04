Tumult när simmerska höll tal på universitet – attackerades av transaktivister

Vid en tillställning på San Francisco State University torsdag kväll utbröt kalabalik när ett gäng transaktivister attackerade talaren Riley Gaines, 23, en simmerska och uttalad motståndare till att transpersoner och biologiska män ska få tävla i kvinnoklassen i idrott. Stämningen blev så hotfull att Gaines tvingades barrikadera sig i ett rum i omkring tre timmar.

Under talet pratade Gaines bland annat om sina erfarenheter av att tävla mot Lia Thomas, en transperson och biologisk man som förra året väckte uppmärksamhet när han vann de amerikanska collegemästerskapen i simning.

Läs även: Transperson vinner simtävling för kvinnor – sågas av Caitlyn Jenner

Hennes budskap uppskattades inte av alla och efter talet attackerades hon av skrikande transaktivister. Enligt egen utsago blev hon slagen under tumultet och tvingades slutligen barrikadera sig i ett rum i cirka tre timmar.

Gaines filmade delar av händelseförloppet och publicerade en video på Twitter.

The prisoners are running the asylum at SFSU…I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces.

Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 7, 2023