Twitter censurerar Trump: ”Förhärligande av våld”

USA Twitter censurerar ett inlägg av USA:s president Donald Trump som plattformen anser förhärligar våld. Censuren av inlägget kommer efter att Trump skrivit under en presidentorder riktad mot medieplattformar som på olika sätt redigerar användarnas material.

Twitter censurerar nu ett inlägg av USA:s president Donald Trump. Anledningen är enligt Twitter att inlägget förhärligar våld.

Inlägget är efter Twitters censur inte synligt i det vanliga flödet, men går fortfarande att läsa för den som väljer att öppna det. Detta motiverar Twitter med att ”det ligger i allmänhetens intresse att denna Tweet fortsätter att vara åtkomlig.”

”Dessa LIGISTER vanärar minnet av George Floyd, och jag kommer inte låta det hända. Pratade just med guvernör Tim Walz och sade till honom att Militären är med honom hela vägen. Blir det problem kommer vi ta kontroll men, när det plundras, skjuts det också (when the looting starts, the shooting starts). Tack!” står det i Trumps censurerade inlägg.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020