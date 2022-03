Ukraina förbjuder 11 oppositionspartier som anklagas för kopplingar till Ryssland, samtidigt som landet slår ihop samtliga nationella tv-kanaler till en enda plattform i syfte att skapa en ”enhetlig informationspolitik”. I Ukraina gäller krigslagar efter Rysslands invasion av landet som inleddes i slutet av februari.

Ukraina förbjuder 11 oppositionspartier som anklagas för kopplingar till Ryssland, meddelar landets president Volodymyr Zelensky i ett filmat tal på söndagen.

– Aktiviteterna från de politiker som siktar på splittring och maskopi kommer inte lyckas, utan mötas med hård respons, säger Zelensky enligt The Guardian.

– Därför har det nationella säkerhets- och försvarsrådet beslutat, på grund av det fullskaliga kriget som inletts av Ryssland och de politiska kopplingar ett antal politiska strukturer har till den staten, att avskaffa all aktivitet från ett antal politiska partier medan krigslagarna gäller, fortsätter han.

De flesta av de förbjudna partierna är småpartier utan representation i Ukrainas parlament. Men till de förbjudna partierna hör även ”Oppositionell plattform för livet” som har 44 av sammanlagt 450 mandat i det ukrainska parlamentet.

Partiet leds av oligarken Viktor Medvedchuk som anklagas för kopplingar till Rysslands diktator Vladimir Putin. Förra året åtalades han för förräderi och sattes i husarrest. Tre dagar efter Rysslands invasion flydde Medvedchuk. Det är för närvarande okänt var han befinner sig.

Samtidigt uppger regeringstrogna Kyiv Independent att Zelensky undertecknat en förordning som slår ihop samtliga nationella tv-kanaler till en enda plattform.

– Det är viktigt att landet har en enhetlig informationspolitik, säger presidentens kansli i ett uttalande, och tillägger att ingen kanal kommer stängas av.

