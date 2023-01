Vilt firande i palestinska städer efter massaker vid synagoga

Sju personer dog och tre personer skadades i en terrorattack vid en synagoga i Jerusalem på fredagskvällen. Massakern ledde till glädje och vilt jubel i flera palestinska städer där människor firade med fyrverkerier och bål på gatorna, rapporterar Times of Israel.

På Twitter sprids flera videor som uppges visa firandet på gator och torg i palestinska städer. Detta efter terrordådet i Jerusalem som utfördes på Förintelsens minnesdag.

En video delas av Israels FN-ambassadör Gilad Erdan som kallar firandet för ”vidrigt”.

”Det här är resultatet av decennier av palestinsk uppvigling och hat som världen ignorerar”, skriver Erdan.

Disgusting! On the day that the world remembers the horrors of the Holocaust, Palestinians are celebrating the murder of innocent Israelis in Jerusalem with fireworks and dancing. This is the result of decades of Palestinian incitement and hate that the world ignores. pic.twitter.com/YX89rf8v2v

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 27, 2023