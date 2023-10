Zara Larsson jämför Hamas med Ukraina

Tusentals palestina-sympatisörer har firat Hamas blodiga terrorattack mot Israel i demonstrationer och på sociala medier under helgen. Men Hamas får även stöd från popartisten Zara Larsson, som jämför terrorgruppens attack med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland i ett inlägg på Instagram.

Över 700 israeler har mördats sedan terrorgruppen Hamas invaderade landet från Gaza på lördag morgon, inklusive över 260 personer som mördades på en musikfestival nära gränsen till Gaza.

– Kvinnor har blivit våldtagna på området bredvid deras vänners kroppar, döda kroppar, säger en överlevande från festivalen till Tablet Mag.

Strider mellan israeliska armén och Hamas fortsätter på flera platser i landet, och en grupp som försökt ta vara på döda kroppar från festivalen har blivit tvungna att avbryta sitt arbete då de utsatts för beskjutning, rapporterar BBC.

Över 100 israeler har kidnappats av terroristerna, och 413 palestinier har dött i israeliska attacker mot mål i Gaza.

I flera svenska städer har massakern firats av Palestina-anhängare, rapporterar Doku. I Helsingborg samlades palestina-sympatisörer på Gustaf Adolfs torg för ett firande som livesändes i en sluten Facebook-grupp, vars följare applåderade firandet och efterfrågade fler liknande initiativ.

Bland de firande märktes ett par unga pojkar som hade klätts i militärkläder, lyftes upp och bars omkring under jubel.

I Kristianstad körde en bilkaravan med ett 20-tal fordon runt med palestinska flaggor och tutade. I Växjö dansade unga män runt med med palestinska flaggor. I Malmö körde en bilkaravan omkring med Palestina-flaggor medan raketer sköts för att fira. På söndagen hölls ytterligare demonstrationer i Stockholm och Malmö.

Angreppet har även firats av tusentals människor på sociala medier. ”Öga för öga, tand för tand, blod för blod, död för död ger oss ett fritt Palestina”, ”Fred löser ingenting där”, ”Idag firar alla muslimer” och ”Sjukhus kommer att fyllas med judar, några av dem skadade och andra med psykiska sjukdomar, eftersom de är de fegaste människorna på jorden” är några kommentarer Doku redogör.

Även Malmö-baserade Islamakademin och Ship to Gaza Malmös Facebookgrupp hyllar attackerna enligt Doku.

Expressen rapporterar att Svensk-palestinska centret i Helsingborg publicerade en film från demonstrationen med rubriken ”Leve Palestina”. ”Imorgon kommer Hamas – med martyrattacken. Allahu akbar och segern ligger i våra händer. Palestinas folk vem vågar ge sig på oss?” skanderade massan på arabiska i filmen enligt Expressen.

Ahmed Suleiman, som är ordförande för Svensk-palestinska centret i Helsingborg, nekar emellertid till att Hamas hyllades under demonstrationen.

– Nej de har inte sagt så. Ingen säger så. Det är ingen som firar, säger han till Expressen.

Kort efter Expressens samtal med Suleiman togs filmen från demonstrationen bort från Svensk-palestinska centrets Facebooksida.

Hamas attack får även stöd av den svenska popsångaren Zara Larsson. Larsson, som slog igenom i TV 4:s ”Talang” 2008 och har haft flera internationella hitlåtar på 10-talet, skriver i en ”story” på Instagram att ”Oh so it’s stand with Ukriane when Russia invades but not Palesti-”.

”Stories” är ett Instagramformat där inläggen försvinner efter en tid, och 2021 skrev Larsson ett Instagram Story-inlägg med hård kritik mot Israel.

”Vi måste stå upp för judar i hela världen som utsätts för antisemitiskt våld och hot, men vi måste också ställa till svars en stat som upprätthåller apartheid och DÖDAR civila, finansierat av amerikanska dollar”, skrev Larsson, med hashtaggen ”#freepalestine”.”

