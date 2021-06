C-kritik mot Lööf: Går med på Vänsterpartiets krav

SVERIGE Centern slopar den omtalade punkt 44 efter att regeringen fällts tidigare i veckan. Helt fel, enligt ungdomsförbundets ordförande Réka Tolnai. – För oss är det här ett sätt att belöna Vänsterpartiets agerande, säger hon till SVT.

Kravet om fri hyressättning i nybyggda hyresrätter var det som utgjorde punkt 44 i Januariavtalet. Det var också det som gjorde att Vänsterpartiet drog tillbaka sitt förtroende för Stefan Löfven vilket slutligen ledde till riksdagens misstroendeförklaring mot statsministern i början av veckan.

Under onsdagen meddelade Annie Lööf att hennes parti är redo att backa från punkten.

– Nu kan vi konstatera att förslaget om fri hyressättning inte finns längre och då är vi beredda att fortsätta Januariavtalet med justeringar, säger hon till Dagens Nyheter.

Beskedet från partiledaren väcker intern kritik inom C-leden. Ungdomsförbundets ordförande Réka Tolnai vänder sig emot partiets eftergifter.

– För oss är det här ett sätt att belöna Vänsterpartiets agerande. Vi belönar att de ställt till med den här krisen, vi belönar att de varit med och fällt den här regeringen, säger Tolnai till SVT.

Enligt henne innebär slopandet av kravet att C viker sig för V.

– Istället för att behålla vår sakpolitik, som också är grunden till hela Januariavtalet, så väljer vi att backa från vår sakpolitik och gå med på Vänsterpartiets krav, och därmed också ge dem inflytande.

SVT: Hur skulle Annie Lööf ha agerat då?

– Jag tycker inte hon borde ha backat från punkt 44, den borde ha stått kvar. Det var ett krav för att Januariavtalet skulle genomföras. Det är sakpolitiken som spelar roll.

– Hon borde ha stått på sig.

Vidare menar Tolnai att C har varit kompromissvilliga under mandatperioden och hävdar att Lööf i helgen tillmötesgick Nooshi Dadgostars krav genom att bjuda in till förhandlingar om hyressättningen mellan marknadens parter. Vänsterledaren kallade det förslaget för ”politisk teater”.

