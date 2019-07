Nya detaljer om fallet ASAP Rocky

STOCKHOLM Idag åtalades den amerikanske rapparen ASAP Rocky och två personer ur hans följe för misshandel av en afghansk ung man. Nyheter Idag har granskat bevisningen och de inblandade afghanerna, som båda två är tidigare dömda för brott.



Den 1 juli publicerade den amerikanska nyhetssajten TMZ en video som visade hur den amerikanske rapparen ASAP Rocky – som egentligen heter Rakim Mayers – och några personer i hans följe spöade upp en kille i Stockholm dagen innan, den 30 juni, vilket satte igång en internationell mediecirkus. Ett par dagar senare publicerade ASAP Rocky själv flera videoklipp från händelsen som visade att de angreps, förföljdes och trakasserades av två afghanska män innan slagsmålet, varav en var den man de hamnade i slagsmål med, och att de flera gånger sade åt afghanerna att sluta följa efter dem. I ett av videoklippen hörs också en kvinna säga att afghanerna tagit henne och en väninna på rumpan.

Polisen hade den 30 juni fått in larm om en misshandel och då funnit den 20-årige afghan som nu är målsägande blodig och omtöcknad. Enligt vad han berättade till en början hade bland annat flera personer slagit honom, och två personer hade skurit honom med trasiga glasflaskor.

Slog sönder sina hörlurar



Det är fastställt att målsägande av oklar anledning började prata med ASAP Rocky och hans följe utanför hamburgerrestaurangen Max på Kungsgatan. Enligt målsägande letade han efter sin vän, medan hans vän uppger att målsägande frågade om de hade hasch. Enligt ASAP Rocky frågade han om vägen någonstans. Då målsägande uppges tala dålig engelska är det förklarligt att ASAP Rocky och hans följe inte var på det klara med vad målsägande ville, men de bad honom att lämna dem ifred.

Det är vidare klarlagt att målsägande kort därpå går till angrepp mot ASAP Rockys livvakt och slår honom med sina hörlurar så att de går sönder. Han slår sedan med de trasiga hörlurarna på nytt, varpå livvakten får ett skärsår på handen och kastar upp hörlurarna på taket. Livvakten Williams är inte misstänkt för något brott.

Målsägande och hans vän följer sedan efter sällskapet trots att de flera gånger blir tillsagda att gå därifrån. Målsägande verkar sur över att ha blivit av med sina hörlurar – som han själv slog sönder – och pratar upprepade gånger om detta. Flera vittnen ur ASAP Rockys följe uppger att målsägande framstod som påverkad av droger, inte bara i förhör utan även i textmeddelanden som polis tagit fram. Något drogtest gjordes emellertid aldrig,

Slagsmålet som alla tvistar om



Den avslutande konfrontationen sker på Apelbergsgatan, men i fråga om vad som händer skiljer sig historierna åt. Målsägande berättar att han följde efter Rockys följe för att få tillbaka sina hörlurar, men att två personer i sällskapet gav sig på honom med ölflaskor. Han uppger att han fått två slag i huvudet så att flaskorna krossats och att han sedan fått flera slag med de trasiga flaskorna över hela kroppen. Han uppger också att hans vän fick ta emot flera slag.

Vännen uppger att målsägande blev misshandlad av 6–7 personer, och alla skall ha haft flaskor i händerna. Två av dem skall ha kastat flaskor på målsägande, och resten slagit honom. Vännen beskriver även att målsägande var ordentligt skadad efteråt, men detta kan han knappast ha sett med egna ögon, då alla andra vittnen uppger att målsägande var ensam kvar på platsen efter slagsmålet.

Enligt ASAP Rocky startade slagsmålet då afghanerna började slå mot livvakten, varpå Rocky och två andra personer ur följet började slåss med dem för att freda sig. Han berättar att någon krossade en flaska mot gatan för att skrämma dem, men att inga tillhyggen användes under slagsmålet.

Det enda som framkommer av förhören med oberoende vittnen är att det har låtit som att en glasflaska krossas, och att flera personer har sparkat och slagit på målsägande. En person säger sig ha sett att en person ur Rockys följe, men inte Rocky själv, slog ett slag i ryggen på målsäganden med en flaska vid ett tillfälle, men nämner inget om att den skulle ha krossats då.

Den efterföljande medicinska undersökningen är dåligt dokumenterad men tyder på relativt lindriga skador. Utöver blåmärken och skrapsår uppvisar målsägande tre mindre sårskador på armen, vilka enligt en rättsmedicinsk expert som granskat bilderna ser ut att ha uppkommit av exempelvis krossat glas snarare än ett stickvapen.

Vad som är uppenbart är i alla fall att målsägandes och hans väns uppgifter om att han blivit slagen över hela kroppen med trasiga glasflaskor omöjligen kan stämma. I så fall hade skadorna varit avsevärt mer omfattande, och det hade funnits betydligt mer krossat glas på platsen.

Användes glasflaskor över huvud taget vid slagsmålet?

Frånsett vittnesmålen visar videobilder att ASAP Rocky vid ett tillfälle ser ut att hålla i en ölflaska, och en annan person i hans följe ses hålla i två. Vid ett tillfälle ser det enligt polis ut som en av de åtalade slår målsägande med ett föremål, men det är svårt att dra några säkra slutsatser då bildmaterialet inte är av toppkvalitet.

Flera poliser undersökte brottsplatsen och fann en krossad glasflaska en bit ifrån den plats där misshandeln ägde rum, men hittade i övrigt ingenting, varken flaskor eller glaskross. Detta motsäger en spekulation som ASAP Rocky presenterar i förhör, nämligen att målsägande kan ha skadat sig på glas som legat på gatan sedan tidigare, men det gör också att det blir svårt att förklara när och var den flaska skulle ha krossats som enligt åklagaren har använts vid misshandeln.

Den flaska som återfanns undersöktes för både fingeravtryck och DNA, men man fann ingenting.

En möjlighet som lyfts fram i utredningen är att glaskross fastnat under ASAP Rockys sko, och att såren uppstått då ASAP Rocky trampat på målsägandes arm, men det kan varken bevisas eller motbevisas.

ASAP Rocky och hans följe förnekar att de slagit målsägande med flaskor, och målsägandes väns vittnesmål om att 6–7 personer slagit honom med glasflaskor saknar stöd av övrig bevisning eller vittnen.

Besvärande textmeddelanden



I utredningen förekommer ett antal telefonkontakter som är besvärande för de åtalade. Det handlar dels om att Rockys assistent skriver att Rocky och hasn livvakt slagit skiten ur någon (”beat the shit out of someone”), samt att ”Harlem” skall ha tagit en glasflaska och krossat den mot en person. ASAP Rocky är från Harlem i New York, men i förhör förnekar samtliga i Rockys följe att han skulle ha det som smeknamn.

Det finns också ett meddelande angående den film som laddats upp av någon i Rockys följe för att visa att rapporteringen på TMZ var missvisande, och att ”it’s cleaned up a bit” (ungefär ”den har fixats lite”), men det kan ju betyda lite vad som helst. Det är dock lätt att misstänka att vissa bitar som framställer ASAP Rocky och hans följe i dålig dager har redigerats bort. Assistenten skall ha filmat i stort sett hela händelseförloppet, men polis har inte funnit någon komplett, oredigerad inspelning.

Afghanerna – inte guds bästa barn

Både målsägande och hans vän är afghanska medborgare och är 19 respektive 21 år gamla. Målsägande förekommer i belastningsregistret och dömdes senast för drygt ett år sedan för ringa narkotikabrott då han använt heroin. Han dömdes för misshandel 2016 då han bland annat skallat en jämnårig efter att han och två vänner tagit med den ensamme pojken till en avskild plats och hotat honom med knivar. Åklagaren yrkade på att brottet skulle rubriceras som grov misshandel, men det kunde inte bevisas att avsiktliga knivhugg förekommit. Samma år dömdes han också för snatteri.

Dagen efter slagsmålet med ASAP Rocky kontaktar målsägande polis och uppger att han fått syn på gärningsmännen inne på Max. Polis som åker dit anger i händelserapporten att de ”verkar inte få ut så vettig info från [anmälaren]” och konstaterar snart att de utpekade personerna är några helt andra. ”Det enda som stämde var att bägge var/är färgade och stora…” står det att läsa i händelserapporten.

Målsägande planerade att åka till Iran den 20 juli för att delta vid sin systers bröllop, men det framgår inte hur det har gått med den resan.

Målsägandes vän förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret och dömdes så sent som för bara två veckor sedan till 21 dagars fängelse för stöld av ett par solglasögon värda runt 1500 kronor. I oktober förra året dömdes han till tre månaders fängelse för stöld och narkotikabrott. I denna dom konstaterar tingsrätten att ”NN saknar bostad, försörjning och sysselsättning samt lever i missbrutk. Han synes försörja sig genom brott.” Övriga domar handlar om stölder, ringa narkotikabrott, skadegörelse och brott mot knivlagen.

Den åtalade ASAP Rocky är däremot tidigare ostraffad, men hur det är med övriga åtalade är just nu okänt. Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt den 30 juli.