Svenskiranier avrättad – nu vill Bolund (MP) terrorstämpla iranska regimen

På lördagen avrättades svenskiraniern Habib Chaab i Iran efter att hans dödsstraff fastställts av landets högsta domstol i mars. Nu vill Miljöpartiets språkrör Per Bolund att den svenska regeringen agerar. ”Viktigt första steg skulle vara att omedelbart terrorklassa det iranska revolutionsgardet”, skriver Bolund på Twitter.

I ett mejl till SVT bekräftar utrikesminister Tobias Billström (M) att avrättningen av Chaab, som också var svensk medborgare, har verkställts.

”Det är med bestörtning jag har tagit del av informationen i iranska rättsväsendets nyhetskanal”, skriver Billström till SVT.

”Dödsstraffet är ett omänskligt och oåterkalleligt straff och Sverige, tillsammans med övriga EU, fördömer dess tillämpning under alla omständigheter”, fortsätter utrikesministern.

På Twitter är det flera som reagerar på beskedet om svenskiranierns död. Däribland Miljöpartiets språkrör Per Bolund, som uppmanar regeringen att terrorklassa det iranska revolutionsgardet.

Fruktansvärda nyheter att mördarregimen i Iran avrättat Habib Chaab. Regeringen måste nu agera kraftfullt, en viktigt första steg skulle vara att omedelbart terrorklassa det iranska revolutionsgardet. https://t.co/2EEk7VUgep — Per Bolund (@bolund) May 6, 2023

Tidigare justitieminister Morgan Johansson skriver också om nyheten.

Fruktansvärda nyheter. Detta är ännu ett i raden av avskyvärda brott som den iranska regimen fortsätter att göra sig skyldig till. Våra tankar går till Chaabs anhöriga och vänner. – >https://t.co/2n9jho5xyo — Morgan Johansson (@johanssonmorgan) May 6, 2023

I regeringen Löfven – som både Per Bolund och Morgan Johansson tillhörde – var tongången inte lika hård kring den iranska regimen.

Medan de ingick i ministären besökte statsminister Stefan Löfven Iran 2017 tillsammans med bland andra dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde, som kunde ses bära slöja i ett möte med iranska regeringsföreträdare.

– Vi åker i akt och mening för att se till att vi har en bra dialog och relation med en viktig aktör i detta område, sade Löfven inför mötet till SVT.

– Vi vill också ha bra relationer när det gäller näringslivs- och handelsutbyte, tillade han.

Det var i oktober 2020 som svenskiraniern Habib Chaab försvann från Turkiet. Enligt turkiska regeringen kidnappades han av Iran och landets underättelsetjänst har även släppt filmer som uppges visa händelsen.

I Iran anklagades Chaab för att ha lett den av landet terrorklassade separatistgruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). Därtill anklagades han för att ha stått bakom ett bombdåd i Khuzestan 2018, en del av landet som ligger vid gränsen mot Irak.

I mars i år dömdes Chaab till döden av landets högsta domstol.

