Vänsterpolitiker stängs av – påstod att det inte finns rasism mot judar

Den brittiska parlamentsledamoten Diane Abbott stängs av från det brittiska vänsterpartiet Labour. Detta efter att ha påstått att det aldrig funnits någon rasism mot judar.

Det var i en replik till en annan artikel i tidningen The Observer som Diane Abbott kom med påståendet att de fördomar som historiskt sett riktats mot irländare, judar och resandefolk inte är samma sak som rasism, utan snarare är att likställa med fördomar mot rödhåriga.

”I USA innan de medborgerliga rättigheterna infördes behövde inte irländare, judar och resandefolk sitta längst bak i bussen”, skrev hon bland annat i texten enligt The Sun.

Dessutom tillade hon att dessa grupper fick rösta under apartheidregimens Sydafrika.

Debattartikeln kritiseras av bland andra den brittisk-judiske komikern David Baddiel, som tidigare skrivit en bok om antisemitism vid namn Jews Don’t Count.

”Och i mitten av 1900-talet mördades sex miljoner judar efter att ha kategoriserats som en underlägsen ras. Inte säker på att det är fördomar”, skriver Baddiel på Twitter.

