Ekis hotar stämma vänstertidning – igen: ”Okamratligt”

Efter att ha vunnit en rättstvist mot vänstertidningen Arbetaren som gav henne sparken, hotar nu den kontroversiella vänsterprofilen Kajsa ”Ekis” Ekman med att stämma tidningen igen, den här gången på över en halv miljon kronor.

– Att hon kräver mer pengar tycker vi känns okamratligt. Det här är inte Aftonbladet, utan det här är pengar som delvis kommer från SAC:s medlemmar, säger Ninïan McGowan, ledamot i centralkommittén på fackförbundet SAC som driver Arbetaren, till Flamman.

I augusti förra året utbröt kaos på vänstertidningen Arbetaren när den kontroversiella vänsterprofilen Kajsa ”Ekis” Ekman anställdes som chefredaktör.

Ekman hade då nyligen under uppmärksammade former fått sparken som krönikör på tidningen ETC på grund av hennes åsikter om kriget i Ukraina.

När hon strax efter avskedet skulle debattera svensk yttrandefrihet på Publicistklubben slutade det med att hon avbröt och lämnade scenen i tårar.

– Jag tror vi klipper här. Jag orkar inte alltså. Jag har två barn som jag försörjer själv. Det är inte så lätt. Jag får nog bryta där tror jag, sade Ekman och lämnade scenen.

Ekman har emellertid främst varit en kontroversiell person inom vänstern på grund av sina ställningstaganden i transfrågan, som har anklagas för att vara transfobiska. Det var även där skon klämde när Arbetarens personal protesterade mot att Ekman anställts som tidningens chefredaktör.

Arbetaren drivs av den syndikalistiska fackföreningen SAC, som efter ett möte med centralkommittén beslutade att Ekman skulle avskedas. Något Ekman inte gick med på.

– Jag har fått ett jobb och jag tänker jobba. Det är allt. Om SAC vill diskutera anställningen så får de höra av sig till mitt fackliga ombud. Man kan ju förhandla, men det kan de fetglömma för jag kommer inte gå med på en uppgörelse, sade Ekman till vänstertidningen Flamman.

SAC gick emellertid vidare med att avskeda Ekman i början av september.

– Det finns inget mer att säga mer än att det är fruktansvärt tråkigt ur hennes perspektiv. Personalen på tidningen har också mått dåligt och inte känt sig trygga att vara på arbetsplatsen när hon varit där. Det är inte en acceptabel arbetsmiljö, det finns inga vinnare i den här situationen, sade styrelseledamoten Tommy Sundvall till Kulturnyheterna i SVT.

Ekman blev emellertid något av en vinnare när hon vann mot Arbetaren i tingsrätten i juli i år. Arbetaren tvingades betala Ekman 259 266 kronor i lön för sju månaders arbete, ett skadestånd på 145 000 kronor, samt hennes rättegångskonstnader.

Men nu verkar det som Ekman inte låter sig nöjas med det. Enligt Flamman hotar hon nämligen att stämma Arbetaren igen. Anledningen är att hon inte tilläts komma tillbaka som chefredaktör efter att sommarens dom vunnit laga kraft. Enligt hennes advokat innebar nämligen domen att Arbetarens uppsägning hade ogiltigförklarats.

Ekman kräver därför 574 456 kronor i ersättning från syndikalist-tidningen, annars hotar hon med att dra dem inför rätta igen. Tidningen fick en frist på sig till 20 oktober, en frist som alltså har löpt ut.

– Tidningen har inte dessa pengar. Pengarna kommer behöva skjutas till från moderbolaget FFAB som ägs av SAC Syndikalisterna, det är alltså medlemmarnas pengar, säger Cim Héloïse Sävel, styrelseordförande i Arbetaren Tidnings AB, till Flamman.

Ninïan McGowan, ledamot i SAC:s centralkommitté, menar att det är ”okamratligt” av vänsterskribenten Ekman att kräva den syndikalistiska tidningen på en sådan summa.

– Det var känt att redaktionen inte önskade henne som chef, och då backade vi dem. Jag anser att det är viktigt att vi har en chefredaktör som respekterar det. Att hon kräver mer pengar tycker vi känns okamratligt. Det här är inte Aftonbladet, utan det här är pengar som delvis kommer från SAC:s medlemmar, säger hon till Flamman.

